Bakan Çavuşoğlu, Afşin ve Göksun’da depremzede ailelerle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş’ın Afşin ve Göksun ilçelerini ziyaret ederek depremzede ailelerle görüştü.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için devlet ve millet işbirliği ile sahada çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgelerinde bulunan bakanlar aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da bugün depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın Afşin ve Göksun ilçelerine gitti. İlçelerde AFAD koordinasyon merkezlerinden bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra konteyner ve çadırlarda kalan ailelerle bir araya geldi. Ailelerle sohbet eden ve çocuklarla yakından ilgilenen Çavuşoğlu, onların ihtiyaçlarını sordu. Bir depremzedenin teşekkür edip ’Devlet olmazsa millet olmaz’ demesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Asıl millet olmazsa devlet olmaz" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti.