Bakan Çavuşoğlu Afrika’da ziyaretlerde bulunacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “8. Afrika’da Barış ve Güvenlik için Uluslararası Dakar Forumu”na katılmak üzere gideceği Afrika’da Senegal, Gana ve Benin’de ziyaretlerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “8. Afrika’da Barış ve Güvenlik için Uluslararası Dakar Forumu”na katılmak üzere Afrika’da çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Çavuşoğlu, Dakar Forumu’nun Küresel Krizler ve Afrika’da Egemenlik konulu ana oturumunda hitapta bulunacak ve Forum marjında ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca Çavuşoğlu’nun Antalya Diplomasi Forumu ile Dakar Forumu arasında içerik ortaklığına dair bir Mutabakat Muhtırası imzalanması da öngörülüyor. Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu, Senegal’in ardından 26 Ekim tarihinde Gana’yı, 27 Ekim tarihinde ise Benin’i ziyaret ederek ikili temaslarda bulunacak.