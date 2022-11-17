Bakan Çavuşoğlu: "AB’nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı’na müdahale etsin. ABD’den de icazet alacak değiliz. Türk yüzyılı, Türk baharı başladı. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olması aslında yine bu anlamda bir filizin ortaya çık

Bakan Çavuşoğlu: "AB’nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı’na müdahale etsin. ABD’den de icazet alacak değiliz. Türk yüzyılı, Türk baharı başladı. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olması aslında yine bu anlamda bir filizin ortaya çıktığını söyleyebiliriz."