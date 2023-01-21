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Bakan Çavuşoğlu ABD’deki Suriye toplumu temsilcileriyle bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki Suriye toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "New York’ta ABD’deki Suriye diasporasının temsilcileriyle görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca siyasi sürece desteğimizi yineledik" ifadesini kullandı.
Politika 21.01.2023, 00:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki Suriye toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "New York’ta ABD’deki Suriye diasporasının temsilcileriyle görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı uyarınca siyasi sürece desteğimizi yineledik" ifadesini kullandı.