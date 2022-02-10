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Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-35 görüşmeleri) "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu sey
Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-35 görüşmeleri) "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor."
Politika 10.02.2022, 10:52
Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-35 görüşmeleri) "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor."