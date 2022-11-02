Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye’nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi. Blinken ise Türkiye’nin girişimleri so

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye’nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi. Blinken ise Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürlerini iletti.