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Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Politika 24.09.2021, 09:56
Bakan Çavuşoğlu, AB Komiseri Borrell ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 76. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği ABD’ni New York kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, New York’ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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