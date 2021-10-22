Bakan Çavuşoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen şirketlerin yöneticileriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore’de 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen şirketlerin yöneticileriyle görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore’nin başkenti Seul’deki temaslarını sürdürüyor. Programı kapsamında Güney Koreli

mevkidaşı Eui-Yong ve eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya gelen Çavuşoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesini üstlenen konsorsiyumun ortaklarından Daelim ve SK Mühendislik ve İnşaat şirketlerinin

yöneticileriyle de görüştü.

İnşaatına 2017 yılında başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de tamamlanarak kullanıma açılması planlanıyor.