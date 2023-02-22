Bakan Çavuşoğlu: "10 bin konteynerin de Türkiye’ye gelmesi için planlamaları yapmış durumdayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “. Birçok şehri yeniden inşa edeceğiz, Antakya, Hatay’ın bazı ilçeleri, Maraş, Adıyaman birçok yerde adeta yeni şehirler kuracağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bakanlıkta görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Varhelyi ve Forssell görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek, “Depremin ardından çok sayıda AB yetkilisi telefonla arayarak taziyelerini ilettiler, desteğe ihtiyacımız olup olmadığını sordular. İsveç Dışişleri Bakanı ile de telefonla görüştük. AB toplantıları önce saygı duruşunda bulundular. AB Sivil Savunma Mekanizması talebimiz üzerine devreye sokuldu, AB acil yardımları ülkemize hemen yönlendirildi, 32 arama-kurtarma ekibi, 5 tıbbi ekip gönderildi. 1750 arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile 79 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı. İsveç ve Macaristan dahil 18 AB üyesi ülke ayni yardım gönderdi” açıklamasında bulundu.

”Birçok şehri yeniden inşa edeceğiz”

Bakan Çavuşoğlu, gelecek hafta Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirterek, “Gelecek Hafta Macaristan Dışişleri Bakanı da bizi ziyaret edecekle, hem de topladıkları yardımları getirecekler. 50 bin çadır, 100 binden fazla battaniye, 50 bin ısıtıcı AB mekanizmaları sayesinde sağlandı, Türkiye’ye getirildi. İsveç 2 bin 500 yatak kapasiteli 500 geçici konut ünitesi yardımında bulundu. İsveç ülkemizde ve Suriye’de depremden zarar görenler için bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Bugün bu konferans hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. IPA yardımlarında daha önce kesinti olmuştu, bu tür kesintilerin faydası olmadığını daha önce de söylemiştik, burada da söylemek isterin bu fonları depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve altyapı çalışmalarına yönlendirilmesini de konuştuk. Birçok şehri yeniden inşa edeceğiz, Antakya, Hatay’ın bazı ilçeleri, Maraş, Adıyaman birçok yerde adeta yeni şehirler kuracağız. Biz uluslararası toplumun bu güne kadar verdikleri ve bundan sonra da verecekleri destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hatay temsilcimize henüz ulaşamadık’

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, uluslararası yardımlara ilişkin şunları söyledi:

“Arama-kurtarma konusunda yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102. 90 ülkeden ekip geldi. Şu an sahada 13 ülkeden ekipler var. Arama-kurtarma çalışmalarını tamamlayan ülkelerin ekipleri dönüş yaptı. 10 biden fazla aram-kurtarma personeli ülkemize gelmişti. Bunun yanında çok sayıda ülkeden ayni yardım da geliyor, biz de yurt dışındaki misyonlarımız ile birlikte bunların Türkiye’ye getirilmesi konunda çalışıyoruz. Hatay’da Rönesans apartmanında kalan ve henüz daha ulaşamadığımız Hatay temsilcimiz Devrim Öztürk’ten de bahsetmek istiyorum, severek gitmişti, severek işini yapıyordu; ama henüz kendisine ulaşamadık. O binada henüz kendisine ulaşılamayan kişiler var. 114 binden fazla çadır taahhüttü aldık. Yurt dışından 58 bin civarında çadır satın aldık. 90 binden fazla çadır yurtdışından ülkemize geldi. Sevkiyatı planlanan çadır sayısı 44 bin. Çadır önemli ama 1 yıl boyunca yeni konutlar yapılana kadar vatandaşlarımızı çadırda barındırmak istemiyoruz, konteyner kentleri kurmak istiyoruz. Yurt dışından gelen konteyner sayısı 495. Konteynerleri getirmek o kadar kolay değil, yurt dışından gemilerle yola çıkıyorlar. 1000 civarında konteyner yolda, 10 bin konteynerin de Türkiye’ye gelmesi için planlamaları yapmış durumdayız. Her ülkeden kampanyalar başlatıldı. Türkiye’de de her yerde konteyner üretimi konusunda devletimizin ilgili birimleri teşvikler veriyor.”

“Büyük bir kısmını karşılayacağımızı ifade etmek istiyorum”

AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi, bu felaketin boyutlarından dolayı şok olduklarını belirterek, “Türk halkı maalesef bunu yaşamak zorunda kaldı. Biz de Türk halkının yanındayız. Bu nedenle buradayız. Dost olduğumuz için, müttefik olduğumuz için size yardım etmek için buradayız. Bunu yeterince ifade edebileceğimi düşünmemiştim. Tekrar tekrar söylüyorum bunun için geldik. Benim neslim hiç böyle bir deprem görmedi. Böyle bir felaket yaşamadı” ifadelerini kullandı.

İlk andan itibaren desteklerini sunmaya çalıştıklarını ifade eden Varhelyi, “5 üye devlet tıbbi ekiplerini gönderdi. Bir üye devlet bütün bu hastaların oradan taşınabilmesi için uçaklarından birini sağladı. Sahra hastaneleri kuruldu. 18 üye devlet barınma imkanları, tıbbi araç gereçler, giyim ve birçok farklı yardım malzemesini gönderdi. Sağladığımız yardım burada bitmeyecek. Her gün bu depremin sonuçlarını yaşamak zorunda olan bölgede yaşayan kişiler var. Onlar için bu yardım aslında yeterince hızlı sağlanamayabilir” dedi.

En acil ihtiyaçların karşılanması için 5.5 milyon Euro’luk bir imkan sağlandığını hatırlatan Varhelyi, “Bu tabii ki ilk yardım. Bu anında depremin hemen gerçekleşmesinin hemen ardından arama-kurtarmayı da destekleyecek çok daha fazlasını yapmamız gerektiği ortada. Bu çerçevede bütün hasarları ortadan kaldırmak için yapılacak daha çok şey var. Çok büyük bir yeniden inşa operasyonu gerekecek. Belki şimdiye kadar kimsenin görmediği bir yeniden inşa süreci olacak” diye konuştu.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda bazı rakamlar duyduklarının bilgisini veren Varhelyi, şunları söyledi:

“Bunlar tabii ki şu anda tahmin seviyesinde. O yüzden şu anda paylaşmak istemiyorum. Buradan yola çıkarak gerçekten çok kayda değer bir hasar olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorunla baş edebilmek için sizinle olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunun belki hepsini karşılayamayız ama bunun büyük bir kısmını karşılayacağımızı ifade etmek istiyorum. Avrupa Komisyonu bu anlamda elindeki yetkinin tamamını kullanarak destek vermeye hazır.”

İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ise “Bu korkunç depremden etkilenenlere destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Avrupa Birliği üyesi olan 27 üyeyi temsilen aslında buradayım. Hali hazırda dönem başkanlığını İsveç sürdürüyor. Bu 27 ülke adına şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten korkunç televizyon görüntüleri gördük bu depremden sonra. Çok korkunç fotoğraflar gördük. Bunu kelimelerle ifade etmek bile mümkün değil. Çok büyük bir kayıp var. Hayatını kaybeden vatandaşlar var. Yıkım gördük, acıyı gördük bu fotoğraflarda. Dışarıdan gelebilecek hiçbir baş sağlığı dileği bu acıyı ortadan kaldıramaz. Bunun sonuçlarını Türk halkı için ortadan kaldıramaz ama biz bu çerçevede faaliyete geçebiliriz. Bugün burada olmamızın nedeni de o” ifadelerini kullandı.