Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt: “Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olan biten (6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası) hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin grup toplantısının başlamasının ardından toplantıyı bitirerek Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

Kılıçdaroğlu’nun Adalet Bakanlığı önüne yürümesini değerlendiren Adalet Bakanı Bozdağ, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu,bu sabah da Adalet Bakanlığına yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığından randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı” diyen Bakan Bozdağ şöyle devam etti:

“Ama belli ki Kılıçdaroğlu’na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım. Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır. Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır.”