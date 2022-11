Bakan Bozdağ: “Yeni anayasa yapmak, değişmez gündemimiz, vazgeçilmez hedefimizdir”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir; vazgeçilmez hedefimizdir. Türkiye’de, Yeni Anayasa’yı parti programına ve seçim beyannamesine koymayan parti neredeyse yoktur. Bu gerçekliğe rağmen bugüne kadar Türkiye’de, maalesef Yeni Anayasa yapılamamıştır” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı.

Bakan Bozdağ, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın başkanlığını yaptığı komisyondaki sunumunda, şunları söyledi:

“Terör örgütleri ve teröristler insanlığa düşmandırlar. Masum insanların hayatlarını söndürmekle kalmadıkları gibi pek çok kötülüğü de icra etmektedirler. Türkiye, terörle etkin ve kararlı mücadelesini dün olduğu gibi bugün de yarın da sürdürmekte kararlıdır. Bu vesileyle hain terör saldırısında hayatını kaybeden her bir vatandaşımıza ayrı ayrı baş sağlığı diliyorum. Ailelerine, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hiç kuşkusuz ki Türkiye, terörle mücadelesini sürdürmekte kararlıdır. Şunu da biliyor ve görüyoruz ki terör örgütleri birer taşeron. Türkiye sadece terör örgütleri ile değil, aynı zamanda onlara silah sağlayan, finansman temin eden, eğitim veren ve onları her daim koruyup kollayan pek çok ülke ve karanlık güçle de mücadele etmektedir. Bu bilinçle bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. Hain terör saldırısının arkasından devletimiz bütün kurumları ile imkan ve kabiliyeti ile olayı aydınlatmak için çalışmalar yürüttü. Kısa bir süre sonra terör eylemini gerçekleştiren teröriste ulaşmış ve yakalamıştır. Arkasından bu teröriste yardımcı olan ve bu teröristle temas halinde olduğu değerlendirilen pek çok kişiye ulaşılmış ve bunlar da gözaltına alınmıştır. Dün itibarıyla gözaltı sayısı 46’ydı. Şu an itibarıyla 50’ye ulaşmış durumda.”

İşkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans anlayışını benimsediklerini dile getiren Bakan Bozdağ, “Bu politikanın gereği olarak işkence suçlarında; zamanaşımını, cezaların para cezasına çevrilmesini ve ertelenmesini ve soruşturma için gerekli olan mülki idare amirinin iznini kaldırdık. Ayrıca işkence suçunun cezasının alt ve üst sınırlarını değiştirdik ve yükselttik. İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans politikası, bugüne kadar tavizsiz uygulanmıştır, bundan sonra da tavizsiz uygulanmaya devam edecektir” diye konuştu.

Yargılamaların makul sürede tamamlanmasını sağlayacak önemli adımlar attıklarını savunan Bakan Bozdağ, “Hakim, savcı ve personel sayıları ile ilk derece genel ve ihtisas mahkemelerinin sayılarını artırdık. Teknolojinin yargıda daha etkin kullanımını sağladık. Yargı teşkilatında tüm işlemler bilişim sistemi üzerinden yapılmakta ve birçok bilgi ve belge bilişim sistemlerindeki entegrasyon sayesinde kısa sürede temin edilmektedir. Örneğin tapudan bir kaydın gelmesi daha önce aylarca beklenirken, şimdi bu işlem anında yapılabilmektedir” dedi.

Bakan Bozdağ, “Türkiye Yüzyılı” adı altında başlatılan çalışmanın en önemli başlığının yeni bir anayasanın hayata geçirilmesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir; vazgeçilmez hedefimizdir. Türkiye’de, yeni anayasayı parti programına ve seçim beyannamesine koymayan parti neredeyse yoktur. Bu gerçekliğe rağmen bugüne kadar Türkiye’de, maalesef yeni anayasa yapılamamıştır. Türkiye’de herkesin ve her kesimin üzerinde müttefik olduğu halde yapamadığı tek şey yeni anayasadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ve diğer bir anlatımla Türkiye yüzyılına, yeni anayasa ile başlamak ülkemizi ve milletimizi daha da güçlendirecektir.”

Yeni bir sivil anayasaya olan ihtiyacı tartışmasız olarak niteleyen Bakan Bozdağ, “Hiç şüphesiz ki yeni anayasayı hazırlamak ve yürürlüğe koymak TBMM üyelerimizin yetkisindedir. Adalet Bakanlığı olarak yeni anayasa çalışmalarına azami katkı vermeye devam edeceğiz. Türkiye’nin bugüne kadar ki müktesebatını inceleyip nasıl bir yeni anayasa oluşturulacağı konusunda çalışmalar yürüttüğümüzü ve bu konularda hem meclisimize hem de hazırlık çalışması yürüten komisyonlarımıza destek vereceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili önemli adımlar attıklarını öne süren Bakan Bozdağ, “Son yirmi yılda kadın haklarının etkin korunması için köklü mevzuat değişiklikleri yapılmış ve kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. 2002 yılından önce bulunmayan birçok uygulama sistemimize kazandırılmıştır. 2003 yılında aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için aile mahkemelerinin kurulması, 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’unun kabul edilmesi ve kadına karşı işlenen suçlarda daha ağır ve caydırıcı cezalar getirilmesi bunların başlıcalarındandır. Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu’ kuruldu ve uzmanlaşmış Cumhuriyet savcıları tarafından bu soruşturmaların yürütülmesi sağlandı. Halihazırda 81 ilde ve 144 ilçe adliyesinde bu bürolar faaliyet göstermektedir” diye konuştu.

Adalet Bakanlığı 2023 yılı bütçesi 75 milyar 603 milyon lira

Bakan Bozdağ, 2002 yılında Adalet Bakanlığına tesis edilen toplan ödenek miktarının 808 milyon 141 bin lira olduğunu ve bu miktarın merkezi yönetim bütçesi içindeki payının yüzde 0,83 olduğunu hatırlatarak, 2023 yılı teklifinde Adalet Bakanlığına verilmesi öngörülen toplam bütçenin 75 milyar 604 milyon 176 bin lira olduğunu, bu rakamın merkezi yönetim bütçe kanun teklifi içindeki payının ise 1,57’ye karşılık geldiğini ifade etti.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Bakan Bozdağ’ın ve ilgili kurum yöneticilerinin sunumunun ardından milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi ile devam etti.