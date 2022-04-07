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Bakan Bozdağ: “Yargı bağımsız ve tarafsızdır”
Bakan Bozdağ: “Yargı bağımsız ve tarafsızdır”
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Bakan Bozdağ: “Yargı bağımsız ve tarafsızdır”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yargı bağımsızdır ve tarafsızdır” dedi.

Politika 07.04.2022, 21:24 07.04.2022, 21:36
Bakan Bozdağ: “Yargı bağımsız ve tarafsızdır”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yargı bağımsızdır ve tarafsızdır” dedi.

Bakan Bozdağ, Yargıda Birlik Derneği’nin iftar programına katıldı. Programda konuşan Bozdağ, FETÖ ile mücadelede sesini çıkarmayanların daha sonra gür bir şekilde sesini çıkardığını ve bu konuda Türk yargısının en büyük mücadeleyi verdiğini vurguladı. Türkiye’de FETÖ’nün belini kıran ilk adımın 12 Ekim 2014’de HSK seçiminde yargıda birliğin çıkardığı adayların kazanmış olması olduğunu belirten Bozdağ, “Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelesinde yargının tarihini incelediğiniz zaman yargı ilk defa güçlü bir biçimde bütün güç odaklarına karşı meydan okuyan, hukuk, adalet, demokrasi, milli irade diyen onurlu bir davranışı ortaya koydu. Bir yandan FETÖ’yle 15 Temmuz öncesi cesur mücadeleyi yargı verdi. Yargıda Birlik Derneği’nin mensupları verdi. Türkiye’de FETÖ’nün belini kıran ilk adım nedir diye sorarsanız, şahsi görüşüm 12 Ekim 2014’deki HSK seçimini yargıda birliğin çıkardığı adayların kazanmış olması. 12 Ekim bu açıdan Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, demokrasimizin mevcudiyeti ve geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktasıdır. Acaba o gün seçim kaybedilmiş olsaydı Türkiye’de neler olur, neler yaşanırdı” ifadelerini kullandı.

“Biz birlikte Türkiye olacağımıza inanıyoruz”

Farklılıkların Türkiye’yi zenginleştiren bir hazine olduğunu söyleyen Bozdağ, “Adalet Bakanı olarak görevde bulunduğum süre içerisinde çoğulculuğa, hukukun üstünlüğüne, adil bir şekilde her şeyin tasarrufuna önem vereceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Beni bilenler bu konularda hassasiyetimi de bilirler. İnşallah bunu lafta değil icraatlerimizle uygulayarak göstereceğiz. Çünkü biz birlikte Türkiye olacağımıza inanıyoruz. Ayrıklıklarımızın, farklılıklarımızın, renklerimizin ve dillerimizin bizi zenginleştiren bir hazine olduğu inancıyla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yargı bağımsızdır ve tarafsızdır”

15 Temmuz’da Türkiye’nin tarihinin yeniden şekillendiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hep söylüyorum yargı bağımsızdır, yargı tarafsızdır. Ama Türk yargısının bağımsızlığı ve tarafsızlığının FETÖ’nün yargıya sızması ve yargıdaki işgaliyle ortadan kalkma noktasına geldiğini de hep beraber gördük. Esasında yargıda birlik ortaya koyduğu misyonla yargıyı işgal eden o ihanet şebekelerinin işgaline son vererek yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yeniden tesis ve tahkim konusunda önemli bir vazifeyi de ifa etmiştir. 15 Temmuz’u hep beraber yaşadık. O gün Türkiye’de tarih yeniden şekillendi. 251 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var ve Meclisimiz bombalandı. Savaşta dahi TBMM bombalanmamışken bu ihanet şebekesi milletin kalbini Meclisi bombalamaya cüret ediyor. Böylesi bir ortamda yargı o gün dimdik ayaktaydı. Ankara’sı, İstanbul’u, İzmir’i, Diyarbakır’ı, 81 il ve ilçemizde adli olan her yerde arkadaşlarımız o gece sabaha kadar nöbet tuttular ve tavır koydular.”

“Adalet bir yandan Allah’ın emridir”

Adil olmanın Türk tarihinin ve kültürünün bir emri olduğunu söyleyen Bozdağ, “Türkiye’mizin bundan sonra hukuk devleti anlayışının güçlenmesi, yargıdaki görev yapan meslektaşlarımızın ehliyet ve liyakatinin arttırılması, liyakatin vazgeçilme bir esas olarak uygulanması, adaletin vaktinde tecelli etmesi, milletimizin yargıdan beklentilerinin vaktinde doğru bir biçimde adil kararlarla yerine getirilmesi, yargı görevi yapan her bir arkadaşımızın ayrı ve özel vazifesidir. Zira adalet bir yandan Allah’ın emridir, bir yandan medeniyetimizin, kültürümüzün, tarihimizin bize olan emridir. Biz adalete hizmet ederken bütün bu emirlere de itaat eden bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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