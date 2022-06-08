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Bakan Bozdağ: "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Palace Otel’de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini açıkladı.
Politika 08.06.2022, 11:37 08.06.2022, 11:51
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meyra Palace Otel’de düzenlenen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, yeni kira düzenlemesini açıkladı.