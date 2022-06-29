Bakan Bozdağ: “Türkiye, istediği teröristlerin iadesi için mücadelesini sürdürmeye devam edecektir”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mutabakata ilişkin, “Türkiye’nin istediği teröristleri iade etmeleri için, terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir” dedi.

Bakan Bozdağ, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Güçlenen Rolleri Uluslararası Zirvesi" programına katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mutabakat çerçevesinde teröristlerin iadesi konusunda gerekenlerin yapılmasını isteyeceklerini belirtti. Türkiye’nin hem NATO hem Avrupa Konseyi üyesi olduğunu hatırlatan Bozdağ, bu uluslararası kuruluşlara üye olan ülkelerin Türkiye’ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediğini vurguladı. Bakan Bozdağ, “NATO bir güvenlik örgütü. Türkiye çok terör örgütüyle mücadele ediyor. Bir yandan PKK/PYD-YPG, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ, öte yandan daha adını saymadığım pek çok örgütle mücadele ediyor. Şimdi NATO üyesiyiz. NATO’nun güvendiği kendi üyelerinin güvenliğini sağlamakla ancak temin edilebilir. Fakat görüyoruz ki ABD, Almanya, Fransa dahil olmak üzere İsveç, pek çok ülke, terör örgütlerine aleni bir şekilde destek veriyorlar uzunca bir zamandır” diye konuştu.

“‘Gereğini yapacağız’ dediler ama yapmadılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukunu koruyan bir irade ortaya koyduğunun altını çizen Bozdağ, “PYD/YPG terör örgütlerinin PKK’nın farklı versiyonları olduğunu ve PKK olduğunu herkes bildiği halde binlerce tır oraya silah aktardılar ve bunu gizlemeden yaptılar. Eğitimler yapılıyor, başka şeyler yapılıyor. Türkiye haklı olarak madem NATO üyesiyiz, bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz, bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır diye her defasında ifade ettik. Onlar dinlediler, ‘Gereğini yapacağız’ dediler ama bugüne kadar maalesef gerekleri yapılmadı. Son İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin gündeme gelmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin hukukunu koruyan bir irade ortaya koydu. Diğer konularda engelleyici bir rolü, imkanı yok ama üyelik oybirliği ile karar gerektirdiği için ‘Türkiye’nin terör örgütleriyle yaptığı mücadeleye karşı NATO ve NATO’ya üye olmak isteyen ülkeler ortak bir irade ortaya koymazlarsa biz bu geçişe izin vermeyiz’ dedi ve haklı bir sesi yükseltti” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin teröristleri iade noktasındaki samimi, haklı sesini ve geri adım atmayacağını değerlendirdikleri için İsveç ve Finlandiya’nın böyle bir mutabakat metni imzaladığını söyleyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii bu mutabakat metni Türkiye’nin dış politikada ortaya koyduğu iradenin nasıl netice aldığını ve olumlu sonuçlandığını göstermesi bakımından son derece önemli olduğu gibi, öte yandan da PKK terör örgütü dışında terör örgütü kabul etmeyen uluslararası sözleşmelerde veyahutta herhangi bir şeyde terör örgütü olarak nitelendirilen FETÖ, PYD-YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Türkiye bundan sonraki süreçte bu mutabakatta yer alan hususların takibini yapmakta da kararlıdır. Burada mutabakat metninde yer alan ifadeler kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağını izlemek ve gerekenleri yapmak üzere güvenlik, adalet ve istihbarat birimlerinden oluşan bir izleme kurulunun oluşturulması son derece önemli. Bu şu demektir; biz bunun yazıda yazılmasını kafi görmüyoruz, uygulamasını da denetleyeceğiz ve uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz. Tabii bu mutabakat metni üyelik sürecinin henüz bittiği anlamına da gelmiyor. Bunun belli bir süreci var. Bu süreç içerisinde de Türkiye izlemeye devam edecektir. Bu ülkelerin terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için, Türkiye’nin istediği teröristleri Türkiye’ye iade etmeleri için, terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.”

İmzalanan mutabakat metninin AB, NATO ve Avrupa Konseyi’nin terör örgütlerine bakışlarında ilk defa bir değişiklik yaşandığını gösterdiğini ifade eden Bozdağ, bu değişen makasın kapanması ve aynı şekilde devam etmesinin Türkiye’nin arzusu olduğunu, Cumhurbaşkanının Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir tarihi zafere imza attığını vurguladı.

"Mutabakat sonrası iade hususu yeniden yazılacak"

İsveç ve Finlandiya’nın sözlerini yerine getirmelerini istediklerini dile getiren Bakan Bozdağ, “Onlardan bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularınızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu sözleşme mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği, hem Finlandiya’da 6 PKK’lı, 6 FETÖ’cü terörist, İsveç’te ise 10 FETÖ’cü, 11 PKK’lı teröristin dosyaları ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız. Yeniden bir dosya göndermenize gerek yok. Dosyalar orada, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteriz” değerlendirmesinde bulundu.