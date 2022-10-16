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Bakan Bozdağ patlamada yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden ocağındaki patlamada yaralanan madencileri Bartın Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Politika 16.10.2022, 11:49
Bakan Bozdağ patlamada yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden ocağındaki patlamada yaralanan madencileri Bartın Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madencileri Bartın Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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