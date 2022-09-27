Bakan Bozdağ: "NATO mutabakatı çerçevesinde FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO mutabakatı çerçevesinde FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir. İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya’dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi’’ dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. İsveç ve Finlandiya’dan iadeler konusu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO mutabakatı çerçevesinde FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye’ye iade etmelerini bekliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet ülkemize gelecek. Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek. Teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetinde görüşmeler yapmak üzere Finlandiya’ya gideceğini biliyorum’’ dedi.

Bozdağ, Türkiye’nin PKK ve FETÖ , DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini beklediğini belirterek, "Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir. İadesini istediğimiz kişilerin İsveç ve Finlandiya’dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bize bilgi verilmedi. ABD’den defalarca istedik. Onlarca klasör gönderdik. Muhataplarımıza söyledik. ‘Bu dosyalarda delil nedeniyle iade olmazsa hiçbir dosyada iade olmaz’ dedik’’ açıklamasında bulundu.

Yargı paketi ile ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Bozdağ," Arabuluculuğun çerçevesini genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak’tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz’’ açıklamasında bulundu.