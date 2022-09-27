Son Dakika
Bakan Bozdağ: "İsveç ve Finlandiya’dan iade isteğimiz PKK ve FETÖ, DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir."
Bakan Bozdağ: "İsveç ve Finlandiya’dan iade isteğimiz PKK ve FETÖ, DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir."
Politika 27.09.2022, 11:01
Bakan Bozdağ: "İsveç ve Finlandiya’dan iade isteğimiz PKK ve FETÖ, DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir."