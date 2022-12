Bakan Bozdağ: "(İmamoğlu’na verilen ceza) Hakimler görevlerinde bağımsızdır, kararlarını anayasaya göre alırlar"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmekten hapis cezası ve siyaset yasağı cezası verilmesi ile ilgili, "Bizim davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bozdağ, 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, kadınların ve çocukların cinsel saldırıya uğraması, özellikle çocukların cinsel istismarının ceza kanununda suç olduğu gibi ahlak bakımından da kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Kim kadına ve çocuklara cinsel saldırı suçuna teşebbüs etmiş veya işlemişse, bunlar sadece bizim ceza kanunumuza aykırı davranmış olmaz, aynı zamanda dinimize, ahlakımıza, kültürümüze ve geleneklerimize aykırı davranmış demektir” diye konuştu.

“Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir"

Bakan Bozdağ, “Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri en üst düzeyde alıp uygulamak bizim görevimizdir. He türlü sapıklığa karşı, her türlü ahlak ve ceza kanununa aykırı davranışa karşı çocuklarımızı ve kadınlarımızı korumak en asli görevimizdir. Biz bu konuda samimi olarak görevimizi yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok”

Bakan Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davaya da değinerek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Hukuk devletinde bir karardan şikayetiniz varsa temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak. Sağlıklı bir şekilde işlemektedir. Bırakalım hukuk usulüne uygun, yasaya uygun işlesin. Bizim davalara herhangi bir şekilde müdahil olmamız söz konusu olamaz. Görülen davalar hakkında bir değerlendirme yapmayız” ifadelerini kullandı.