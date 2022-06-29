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Bekir Bozdağ: “İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mütabakat çerçevesinde teröristlerin iadesi konusunda gerekenleri yapmalarını isteyeceğiz”
Bakan Bozdağ: 'İadelerini isteyeceğiz'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mütabakat çerçevesinde teröristlerin iadesi konusunda gerekenleri yapmalarını isteyeceğiz.” dedi.
Politika 29.06.2022, 11:27 29.06.2022, 12:07
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mütabakat çerçevesinde teröristlerin iadesi konusunda gerekenleri yapmalarını isteyeceğiz.”