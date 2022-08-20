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Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilg
Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır."
Politika 20.08.2022, 14:46
Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır."