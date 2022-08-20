banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar

Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilg

Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır."

Politika 20.08.2022, 14:46
Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilg

Bakan Bozdağ: "Gaziantep-Nizip arasında meydana gelen elim trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır."

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu