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Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar’ın yakalanma anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bozdağ: "(Çocuk istismarı konusunda) Çocuklarımızın örselenmemesi için en üst düzeyde her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir"
Bakan Bozdağ: "(Çocuk istismarı konusunda) Çocuklarımızın örselenmemesi için en üst düzeyde her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir"
Politika 15.12.2022, 15:06
Bakan Bozdağ: "(Çocuk istismarı konusunda) Çocuklarımızın örselenmemesi için en üst düzeyde her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir"