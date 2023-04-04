Bakan Bozdağ: "Cezaevlerinde anadilde konuşma yasağını biz kaldırdık"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Batman’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla iftar yaptı.

İftar programında konuşan Bakan Bozdağ, “Bu ülkenin huzurunu istikrarını bozmak için onca saldırı yapıldı. Hendek teröründen, gezisine, 25 Aralık’tan 15 Temmuz darbe girişimine, dolar saldırısından daha nice saldırılara kadar nice oyunla, saldırıyla karşı karşıya kaldık. Rusya, Ukrayna savaşı, pandemi ve Suriye’de yaşanan kriz göçler bütün bunların içerinden Türkiye’nin ekonomisi Allah’a şükür dimdik ayakta. Bugün bazı sorunlarımız var ekonomide daralmalar gördük, fiyatlarda artışlar var. Şu kadarını söyleyeyim, geçmişte dünya finans krizini yaşadık. Onların Allah’ın izniyle dayanışma içerisinde, büyük bir şekilde ve büyük bir cesaret ile atlattık. Doğru adımları atarak doğru işleri yaparak, ülkemizi bu krizlerin ulaşmadığı, teğet geçtiği bir ülke haline getirdik. Allah nasip ederse ülkemizde yaşanan bu ekonomik daralmayı da ortadan biz kaldıracağız” dedi.

“Bizim servetimiz siyasi istikrar iyi yönetim ve güvendir”

"Bizim servetimiz siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güvendir" diyen Bakan Bozdağ, "Son 20 yılda yaşadığımız onca saldırıya rağmen Türkiye güçlüyse, dayanıklıysa bağışıklığı varsa her türlü olumsuzluğa karşı bu bağışıklığı sağlayan şey siyasi istikrardır, güçlü iktidardır, iyi yönetimdir güven ortamıdır. Onun için de ülkemizin istikametini bozmak isteyenlerin hedefi siyasi istikrardan yoksun, güçlü iktidarı olmayan, iyi yönetilmeyen her alanda güvensizliğin hakim olduğu bir ülke haline getirmek için uğraştılar. İşte 7 masa 2’ de Belediye Başkanı koysanız işte 9’lu masa. 9 başlı bir yönetim. Dünyanın neresinde 1 tane Cumhurbaşkanı adayı onunda topluma vadettiği, 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla yönetilmiş ya da yönetilen bir ülke var?” diye konuştu.

“Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık”

Bölgede demokratikleşme adına pek çok adımlar attıklarını söyleyen Bakan Bozdağ, “Kürt kardeşlerimizle ilgili çok önemli tarihi reformlara imza attık. Belki bu ülkede bizden önceki dönemlerden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği şeyleri biz konuştuk, konuşturduk, tartıştık, yaptık ve Türkiye’nin gündeminden biz çıkardık. Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık. Rahmetli Ahmet Kaya Kürtçe şarkı söylemek istediğini ifade edince bugün Sayım Kılıçdaroğlu’nun etrafına çöreklenmiş olanların rahmetliye nasıl linç uyguladıklarını yakinen o dönemdekileri bilenler bilir. Şimdi bu ülkede Kürtçe Türkü, şarkı her türlü müzik, sanat, tiyatro oyunları oluyor. Dün mümkün müydü değil. Bugün bunlar Türkiye’nin normalleri haline geldi. Cezaevinde olanlar analarıyla kendi ana dilleriyle konuşamazdı, konuşma yasağı vardı, onu biz kaldırdık. Kürtçe siyasi propaganda yapma hürriyetini bu ülkeye biz getirdik. Köy boşaltmalar var mı? Allah’a şükür meralarında, yaylalarında vatandaşlarımızın güvenlikle özgürlük duygularını doya doya yaşadığı bir Batman ve bir Türkiye var. 14 Mayıs 2023 seçimi esasında siyasette riyakarlığı çıkanlara da halkımızın basiret ve ferasetiyle sandıkta vereceği büyük bir cevap olacaktır. Yine samimiyet, istikrar, dürüstlük, aldatmayanlar, istismar etmeyeler kazanacak. Yine milletiyle yürüyen, ABD’den, AB’den başka yerlerden destek alan değil, terörden güç bulan değil, milletinden güç bulan kazanacaktır” diye konuştu.