Bakan Bozdağ: “Ben FETÖ’yü yargıdan silen, FETÖ ile mücadeleyi en üst dizeyde yapan adamım”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2011 yılında TBMM Genel Kurulunda FETÖ’ye dair açıklamalarına ilişkin, “O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Ama keşke söylememiş olsaydım. Ben FETÖ’yü yargıdan silen, FETÖ ile mücadeleyi en üst dizeyde yapan adamım. Bizim abdestimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığının 2023 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, 2011 yılında TBMM Genel Kurulunda kullandığı “Fetullah Gülen, bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır. Bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi gözetimi açık. Her şey gözünün önünde olan yapılan hizmetlere baktığınızda. Siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası olmayan birine çete diye hitap ederseniz ona karşı büyük bir haksızlık yaparsınız” kendi ifadelerine ilişkin şunları söyledi:

“O konuşmamı hiç gündemden düşürmüyorlar. Terör örgütü FETÖ/PDY’nin o zaman terör örgütü olduğuna dair bir mahkeme kararı yok. Bir başka şey yok. Türkiye’de hiçbir kimse FETÖ’ye terör örgütü dememiş. Sadece bizim dönemde değil, bizden önce cumhurbaşkanlığı yapmış merhum (Süleyman) Demirel, hayatta olan Sezer, merhum Özal ve başbakanların hepsi, önceki bakanların hiçbiri terör örgütü dememiş. Hiçbir parti genel başkanı da dememiş. Hiçbir partinin temsilcisi de dememiştir. İlk defa FETÖ/PDY’ye, önce Haşhaşi, sonra legal görünümlü illegal yapılar, sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütü diyen başbakan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunların altında da MGK üyesi olarak benim imzam vardır. Şerefle attığım bir imzadır.”

“Ben FETÖ’yü yargıdan silen, FETÖ ile mücadeleyi en üst dizeyde yapan adamım”

Bakan Bozdağ, 25 Aralık 2013’te Adalet Bakanı olduğunu hatırlatarak, “Ben FETÖ’yü yargıdan silen adamım. FETÖ ile mücadeleyi en üst dizeyde yapan adamım. Bakan olduktan sonra HSK’deki herkesin görevine son veren kanunu getirdik. 15 Temmuz’dan önce, 17-25 Aralık ile birlikte FETÖ’ye karşı hem hukuk yoluyla hem de hukuk içinde yöntemle mücadeleyi başlatmışız. Banka Asya ile yargı bir karar vermiş. FETÖ’nün terör örgütü kimliği ortaya çıkmış, orada gidip kapının önünde durup savunanlar terör örgütü irtibatlandırılmıyor ama daha hiçbir vasıf yokken konuşulmuş bir söz getirilip yapıştırılıyor. Samanyolu TV, Zaman Gazetesi ile ilgili süreçler işlerken de öyle. Kapılarında kim durdu? Şimdi KHK’lıları iade edeceğiz. KHK’lılar kimler? Onlar da FETÖ ile iltisak, irtibat içinde olduğu değerlendirilerek kamudan uzaklaştırılanlar. Şimdi bunu söyleyen başka yerde olacak, ben başka yerde olacağım” diye konuştu.

“O sözlerim o dönemde söylenmiş sözlerdi, keşke söylememiş olsaydım”

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz 2016’da söylediklerinin 2011 yılında söyledikleri gibi sosyal medyada yer almadığından yakınarak, “Biz terör örgütü vasfı çıktıktan sonra ‘FETÖ terör örgütüdür’, ‘Fetullah Gülen terörist başıdır’, ‘Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize ihanet etmiş hain oğlu haindir’, ‘Bütün ekibiyle beraber Amerika’ya uşaklık yapıyor’ demişiz ve bunu görüp tavır koymuşuz. O sözler o dönemde söylenmiş sözler. Ama keşke söylememiş olsaydım. O günün şartları içerisinde terör örgütü vasfı ortada olmadığı için söyledim. Birisi suç işlemeden siz onun hakkında olumlu bir şey söylediniz. Sonra geldi birini vurdu. Katil dediğinizde, gitti terör eylemi yaptı, terörist dediğinizde geldi Meclisi bombaladı, 251 vatandaşımızın şehit olmasında eli. 2 bin 191 vatandaşımızın yaralanmasına vesile oldu. Gazi Meclisimizi ve özel harekatımızı bombaladı. Biz bunları gördükten sonra, ‘terör örgütüdür, haindir bunlar, bölücüdür bunlar, bunların başı da terörist başı Gülen’dir dediğimizde, 2011’deki alıp alıp koyacaksınız. Bizim yaptığımız ortada. Bizim abdestimizden şüphemiz yoktur” dedi.

“Sizi davet ediyorlar bir derneğe, o derneğin üyesi mi oluyorsunuz?”

FETÖ ile mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüklerini söyleyen Bakan Bozdağ, “Çok net söylüyorum: Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu cesur irade olmasaydı bu mücadele başarıyla yürütülemezdi. Biz onun liderliğinde bu mücadeleyi yürüttük. Benim ölümüm için bu alçaklar beddua seansı yaptılar. Ben FETÖ ile hiçbir zaman yan yana olmuş değilim. Toplantılarına o dönemde herkes gitti. Sizi davet ediyorlar bir derneğe, o derneğin üyesi mi oluyorsunuz? Biz hukuk içinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.