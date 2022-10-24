Bakan Bozdağ: "Başörtüsü için Anayasa’nın 24. maddesi değişecek"

Adalet Bakanı Bozdağ, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Diyarbakır Cezaevi’nin kapatılıp, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müze olarak devredilmesiyle ilgili büyük onur duyduğunu söyledi. Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Bozdağ, 24. maddenin değişeceğini söyledi.

’Başörtü teklifi’

CHP’nin başörtüsü teklifine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bozdağ, "CHP’nin TBMM’ye verdiği teklif esasında olmayan sorunu yeniden sorun haline getirecek bir dayanak teşkil ediyor. Özel sektörü ve diğer alanları kapsamıyor. Kamuda sadece bir mesleği icra eden kadınları kapsıyor. Bu düzenleme yasakçı zihniyet geldiğinde, olmayan sorunu yasal dayanaklı soruna dönüştürür" dedi.

"Başörtüsü için anayasanın 24.maddesi değişecek"

Başörtüsü için 24. maddede değişikli yapılacağını bildiren Bakan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, Meclis’e teklifi verince, Cumhurbaşkanımız artık böyle bir sorun olmadığını söyleyerek karşı bir teklifte bulundu. Biz bir çalışma yaptık, önce siyasilerle arkasından anayasa hukuku profesörlerle bir araya geldik. Daha sonra kabine bir sunum yaptım. Görüşmeler sonrası şuna karar verdik. Tek maddede yapalım. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. 24. madde. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlar için değil başı açık kadınların da hakkını koruyacak. Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP’nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum. İki maddelik bir düzenleme yapılacak. İkincisi de 41. madde. Aile Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye’de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı" ifadelerini kullandı.