Son Dakika
Bakan Bozdağ: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart’ta yakalama kararı çıkarttı ve bunlarla alakalı gerekli arama taramayı yaptı ama bilinen adreslerinde Semra Güzel’e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel ve Fetullahçı Terör Örgütü terörist başı Fetullah Gülen’in iade talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Politika 01.04.2022, 13:03
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel ve Fetullahçı Terör Örgütü terörist başı Fetullah Gülen’in iade talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.