Bakan Bozdağ, “15 Temmuz direnişi 7 düvele karşı verilen bir mücadeledir”

15 Temmuz darbe teşebbüsünün sadece Fetullah Terör Örgütüne (FETÖ) karşı verilen bir mücadele olmadığını söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “15 Temmuz’da bu milletin verdiği mücadele, sadece FETÖ’cülere karşı değil onları destekleyen yularını elinde tutan ülkeler ve güçler ile 7 düvele karşı verilmiş büyük bir mücadeledir.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat’ın Sarayken ilçesinde Millet Bahçesi ve Aile Sağlık Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Açılış öncesi konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümünün yaklaştığına değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7 düvele karşı verilen büyük bir mücadele olduğunu söyleyen Bozdağ, “15 Temmuz darbe teşebbüsü FETÖ’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki teröristlerinin yapabileceği, tek başına yapabileceği bir iş değil. Onlara destek veren, talimat veren, güç veren lojistik sağlayan ülkeler var. İstihbarat örgütleri var, karanlık güçler var. 15 Temmuz’da bu milletin verdiği mücadele sadece FETÖ’cülere karşı değil onları destekleyen, yularını elinde tutan ülkelere ve güçlere karşı bir mücadeledir.7 düvele karşı verilmiş büyük bir mücadeledir. Eğer Türk milletinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği bu demokrasi mücadelesini başka bir millet ya da Tayyip Bey değil de başka bir ülkenin lideri vermiş olsaydı emin olun o ülkeye ve o ülkenin liderlerine verilmedik ödül kalmazdı. Nobel Barış ödülü dahil ne kadar uluslararasının nişan ödülü varsa hepsini onlara takdim ederlerdi. Ama demokrasi mücadelesini veren Türk halkı tankların altına yatan kurşunlara karşı şehadete koşar gibi koşan Türk halkı olunca bunlara öncülük eden, Türk milletinin önderi Recep Tayyip Erdoğan olunca bu büyük demokrasi mücadelesini, bu büyük zaferi görmezden geldiler, hafife aldılar ama ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bakarlarsa baksınlar biz milletimizin ve devletimizin hukukuna sahip çıktık. Bundan sonra da aziz milletimiz hukukuna sahip çıkacağını dost ve düşman herkese bir kez daha ilan etti.” dedi.

Bozdağ, “Muhtıralar 15 Temmuz darbe girişimi ile kapanmıştır”

Türkiye’de muhtıralar dönenimin 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile kapandığına dikkat çeken Bozdağ, “Türkiye üzerine kim ne hesap yapıyorsa şunu iyi bilsin. Bu hesap Türk halkından döner. Bu hesaba Türk halkı evet demezse o hesabı yapanlar yanarlar. Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da muhtara rüyası görenler öyle rüya gördürmek isteyenlere cesaret verenler veya böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye’ye darbeler muhtıralar devri kapanmıştır. Çünkü Türk milleti 15 Temmuz’da kendi eliyle bu kapıları tamamen sonuna kadar kapatmıştır. Birileri yeniden açmaya yeltenirse yine karşısında aziz Türk milletini bulacaktır.” şeklinde konuştu.

Bozdağ, “YHT, yılın sonunda belki yeni yılın başında hizmete girecek”

Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın son durumuna ilişkin açıklamalarda da bulunan Bozdağ, hızlı trenin yılının sonuna doğru hizmet vereceğini söyledi. Bakan Bozdağ, “Yüksek hızlı trenimiz uzunca bir süredir çalışmaları devam ediyor. Elmadağ’da yaşanan coğrafyadan kaynaklı bazı sorunlar nedeniyle uzadı. Şu anda bakanlıktan aldığımız bilgilere göre bu sorunları da inşallah aşmak üzereyiz. Açtığımız takdirde hızlı treni inşallah bu yılın sonunda belki yeni yılın başında milletimizin hizmetine sunma imkanımız olacaktır. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim. Yüksek Hızlı Tren, finans eksikliğinden yahut da başka başka nedenlerden değil, sadece coğrafyanın imkan vermemesi nedeniyle uzamaktadır. Çünkü yerin altında çalışma yapıldığında oradan su çıkıyor. Milek çıkıyor ve yumuşak zemin çıkıyor. Hızlı trenin böyle bir zeminden geçmesi teknik olarak imkansız olduğu için hızlı trene uygun bir coğrafya ve zemin arayışı devam ediyor. Şu anda buldukları yerden çalışmalar sürüyor. İnşallah orada yeniden böyle bir sıkıntılar çıkmaz. Ve bu mesele de artık sona gelmiş oluruz. Siyasi takip eksikliğinden, iktidarın iradesinden, parasızlıktan değil sadece coğrafyanın mevcut niteliklerinden kaynaklanan sorun olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah 2023 Yozgat’ın Hızlı Trenle buluştuğu yıl olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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