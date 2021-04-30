Bakan Bilgin’den HAK-İŞ’e 1 Mayıs ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle HAK-İŞ’e ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bilgin, “Toplumsal barış, emek, sermaye ve devlet arasında kurulan bir mutabakatla mümkündür. Türkiye bunu demokrasi içerisinde gerçekleştirmiştir” dedi.

Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu üyelerini HAK-İŞ Genel Merkezi’nde ziyaret etti. 1 Mayıs’ın demokrasi ile benzer ve ayrılmaz bir yapısı olduğunu belirten Bakan Bilgin, “İnsan çalışarak hayatını kazanır. Ancak çok fazla çalışmak insanın hayatının tamamını kuşattığı zaman insan köleleşir. Çalışmak insanın beşeri hayatını sürdürecek, ailesi ile zaman geçirecek süre de tanıyacak şekilde olmalı. 1 Mayıs hepinizin bildiği gibi günde 16 saat çalışan, işçinin işverenin insafına terk edildiği, insanlık dışı bir dönemden çıkmak için ortaya koyulan mücadelen çıkmaktadır. Bunlar bugün artık tartışılmıyor ama bunun sembolik önemi var. 1 Mayıs demokrasi ve emek arasındaki ilişkilerin kurulduğu bir düzeni ifade eder” dedi.

Daha önce 1 Mayıs kutlansa da engellendiğini ve anlamının değiştirilerek kutlanmaya çalışıldığını söyleyen Bilgin, 1 Mayıs’ı kutlamanın insanın özgür haklarından biri olduğunu vurguladı. 1 Mayıs’ın toplumsal barış yönü olduğuna dikkat çeken Bakan Bilgin, “Toplumsal barış, emek, sermaye ve devlet arasında kurulan bir mutabakatla mümkündür. Türkiye bunu demokrasi içerisinde gerçekleştirmiştir. Ekonomik gelişme sosyal gelişmeden ayrı düşünülemez” diye konuştu.

Bakan Bilgin, işçiyi ve emekçiyi sömüren devletlerin başlarda kalkınma yaşayacaklarını ancak sonunda yıkımın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, Çin’in de bu sonu bir gün yaşayacağına inandığını söyledi.

“Taksim’de çelenk bırakıp bildiri okuyacağız”

1 Mayıs’ı manasına uygun şekilde kutlamanın önemine değinen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, pandemiden dolayı 2 senedir kutlanamadığını söyleyerek, “Kutlamalara artık dijital ortamda başladık. Hem geçen yıl hem bu yıl çeşitli etkinliklerle 1 hafta boyunca kutlamaya başladık. Bu yıl da 26 Nisan’da başladık. Yarın İstanbul Taksim’de çelenk bırakıp bildiri okuyarak sonuçlandıracağız. 1 Mayıs birlik dayanışma ve mücadelenin yanında Türkiye için bir gerginlik dönemi. TOMA’ların su sıktığı, polislerin gaz sıktığı, bazen sokağa çıkma yasağının ilan edildiği talihsiz yıllar geçirdik. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için konfederasyonumuz her dönem gerek ortak gerekse yalnız yaptığımız etkinliklerde çatışmadan uzak, kavgadan uzak, daha çok uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya koydu. Bunun zor bir süreç olduğunu biliyorduk ama bütün bu çabalarımızın sonucunu aldık” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanının önderliğinde tarihimiz boyunca 1 Mayıs alanında gerçekleştirilmemiş reformlara imza atılmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarı döneminde hiç görmedikleri kadar destek gördüklerini belirten Arslan, “Cumhurbaşkanın önderliğinde tarihimiz boyunca 1 Mayıs alanında gerçekleştirilmemiş reformlara imza atılmıştır. İlk kez 1 Mayıs, 2008 yılında Emek ve Dayanışma Günü olarak hükümetimiz tarafından ilan edilmişti. 1 yıl sonra 2009’da Cumhurbaşkanı resmi olarak 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan edildi. Bununla beraber emekçilerin meydanlarda toplanmasının önündeki engeller kalktı” diye konuştu.