banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'

Bakan Bilgin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’yi ağırladı.

Politika 20.05.2021, 17:27
Bakan Bilgin, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski ile bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’yi ağırladı.

Bakan Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile salgın süreciyle normalleşme döneminde çalışanlarımıza ve iş dünyamıza yönelik destek ve hizmetlerimizi değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum".
Yorumlar (0)
22°
açık