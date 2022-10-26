Bakan Bilgin: “Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri yıllardır göç dalgasına maruz kalması”

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’nin açılış toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri yıllardır göç dalgasına maruz kalması” dedi.

İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi’nin (ISDEP-2) açılış toplantısı Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye’de yaşayan sığınmacı, mültecileri ve göçmenlerin, iş gücünde olan önemine vurgu yapılan programda bu statüdeki insanların işgücüne katılımının arttırma yolları da gündeme geldi. Açılış toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan katıldı.

“Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri yıllardır göç dalgasına maruz kalması”

Açılış programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye’nin yıllardır göç dalgasına maruz kalmasını, ülkenin en büyük sorunlarından olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri yıllardır göç dalgasına maruz kalması ve Türkiye’ye gelen insanların hayata tutunmak için çeşitli desteklerle bu sürecin başarı ile yönetilmesi meselesidir. Göç eden insanların hayata tutunması oldukça problemli bir iş her ne kadar kurumsal olarak devlet bütün imkanlarıyla insanların yanında olsa da insanların gittikleri yabancı bir ülkede özelliklede bir savaş ortamından kaçarak sığındıkları bir ülkede hayatta kalmak mücadelesini anlamamız gerekiyor. Sosyal yardımlarla hayatta kalmaya çalışmak başlı başına bir problemdir. O insanları hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayacak, onlara el uzatacak bir imkanın olması lazım. O imkan onların işgücüne katılımını sağlamaktır. Bu ve benzeri projeler çok değerli projeler” ifadelerini kullandı.

“İnsani yardım konusunda Türkiye dünyanın en önde gelen ülkesi”

Türkiye’nin tarihsel olarak bütün hareketliliğin ortasında kalan bir ülke olduğunu dile getiren Bilgin, “Türkiye tarihsel olarak bütün hareketliliğin kavşağında olan bir ülkedir. Cumhuriyet 100 yılına doğru ilerlerken böyle büyük bir olayla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren barıştan yana olan bir ülkedir. Buna rağmen bütün bölgesel savaşların maliyetini Türkiye üstlenmiştir. Türkiye’de yaklaşık 4-5 milyon civarında bu ülkelerden gelen insanlar bulunmaktadır. Bu başlı başına büyük bir problem. Ama Türkiye bunu yönetiyor. İnsani yardım konusunda Türkiye dünyanın en önde gelen ülkesi. Milli gelir açısından bakıldığı zaman birinci ülkesi” diye konuştu.

“Türkiye’nin büyümesi sürecinde iş gücüne talebi artmaktadır”

Suriye’den gelen insanların Türkiye’de iş gücüne katkıda bulunduklarına vurgu yapan Bilgin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Suriye’den gelen insanlar Türkiye’de iş gücüne katılarak hayatlarını sürdürmeye kendi imkanlarıyla katkı sağlayacaklardır. Yarın ülkelerine döndükleri zamanda bir meslek sahibi olacaklar. Bu bakımdan bu projeler de çok anlamlı. Pandemi sonrasında özellikle bir ya da ikinci büyümesini devam ettiren ülkesinden biriyiz. Çin birinci Türkiye ikincisi. Türkiye’nin büyümesi sürecinde iş gücüne talebi artmaktadır. Daha da önemlisi nitelikli iş gücüne talep artmaktadır. Projenin amacı aynı zamanda mültecileri, göçmenleri iş sürecine katmak değil, aynı zamanda onları nitelikli emek haline dönüştürmektir”

Program yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.