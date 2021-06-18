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Bakan Bilgin, Türkiye Kamu-Sen’i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatına dair yapılacak hazırlıklar ve çalışmaları ele almak üzere Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi’ne (Kamu-Sen) ziyarette bulundu.

Politika 18.06.2021, 21:52
Bakan Bilgin, Türkiye Kamu-Sen’i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma hayatına dair yapılacak hazırlıklar ve çalışmaları ele almak üzere Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi’ne (Kamu-Sen) ziyarette bulundu.

Bakan Bilgin, çalışanların sorunlarını çözmek için yoğun olarak çalışacaklarını belirterek, “Türkiye Kamu-Sen’in sendikal alanda yaptığı çalışmaları son derece önemli buluyoruz. Çalışanlarımızın temsilcisi olan sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Göstermiş olduğunuz misafirperverlik için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve hizmet kollarına bağlı sendikaların Genel Başkanlarının katıldığı ziyarette çalışma hayatına dair yapılacak hazırlıklar ve çalışmalar ele alındı. Program sırasında Bakan Bilgin’e Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem de eşlik etti.
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