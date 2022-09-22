AK Parti’nin 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı çerçevesinde Aydın’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyona dair açıklamalarda bulunarak, “Türkiye, dünyada derinleşen krizi büyüyerek aşacak” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı Aydın’da gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Aydın’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Partili heyetle birlikte DSİ Misafirhanesi’nde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, dünyada ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğine dikkat çekti. Türkiye’nin dünya genelinde enflasyon ile çok iyi şekilde mücadele ettiğini ifade eden Bakan Bilgin, “Türkiye, dünyada derinleşen krizi büyüyerek aşacak” dedi.

“Tarihi bir zamandan geçiyoruz”

Batı’nın her geçen gün hegemonyasını kaybettiğini ve bunu kabullenmediğini ifade eden Bakan Bilgin, “Bu buluşmalar aynı zamanda siyasi etkileşim anlamında çok değerli. Burada size Türkiye’nin nerede durduğuna dair bazı konuları paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler’de ortaya koyduğu meseleler ve sorunların nasıl çözümleneceğine dair önemli bakış açısını ortaya koydu. Bütün krizler Batı’nın hegemonyasının çöküşü olarak değerlendirildi. Bu son yüzyılda Amerikan hegemonyasının da çöküşü gerçekleşti ama bunlar çökerken aslında eski usulle kabullenmemeye devam etti. Yani Batı, ekonomik üstünlük ve sömürüsünü artırdığı süreçte bu bağımlılık ilişkilerini kaybediyor. Ama kendi konumunu bir müddet daha sürdürmenin yolunu başka yerlerde arıyor. Baskı ve şiddet araçlarıyla bunu sürdürmek istiyor ama yanlış bir yolda ilerliyor. ABD ise aynı şekilde dünyada savaşlar çıkartıyor, iç savaşlar çıkartıyor. Terörü de bu yüzden destekliyor. İstikrarsız hale getirdiklerini kendine bağımlı hale getirmek istiyor. Ortadoğu’da egemenlik ilişkisini devam ettirmek istiyor. Bütün bunlar Batı’nın krizini devam ettiren gösterge. Bütün dünya değişiyor. Batının gücü doğuya kayıyor. Batılı bilim adamlarına göre Çin yükseliyor. Şimdi ise bütün Asya ayağa kalkıyor. Hindistan yükseliyor. Ortadoğu değişiyor. Batı eski düzenle kurduğu hakimiyetini kaybedeceğini görünce şiddete dayalı politikasını sürdürüyor. Ama karşısına Türkiye çıkıyor. En son 15 Temmuz’da darbe ile Batı, militarizm gücünü kaybetti. Türkiye bağımsızlık doğrultusunda gücünü ortaya koydukça, Batı’nın bu siyasetine Türkiye’den cevap geldi. Dolayısıyla dünyanın değiştiğini, Batı kendi hegemonyasının değiştiğini kabul etmek zorunda. Zaten kabul edecek ama dünyaya kanlı savaşlar yaşatarak değil. Tarihi bir zamandan geçiyoruz. Ama dünya yeni bir döneme, barışa, huzura, bu sömürü ilişkilerinin bittiği döneme girecek. Bunu Cumhurbaşkanımızın ABD ziyaretinde de gördük. Biz yaklaşık 100 yıl Batı yörüngesinde kalmış bir ülkeyiz. Bağımsız Türkiye lafını, siyasette bir değer haline Türkiye’nin milliyetçileri ve muhafazakarları yapıyor. Dolayısıyla yeni bir dönem başlıyor, biz siyaset yapıyoruz. Toplumumuzun sorunlarını çözmek zorundayız. Bu bakımdan Türkiye’nin sorunlarının üstesinden gelmek hem sorumluluğumuz hem görevimiz” dedi.

“Enflasyona ezdirmeyeceğiz”

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceklerine vurgu yapan Bakan Bilgin, “Pandemiden sonra dünyada meydana gelen iki büyük olay var. Biri enerji, ikincisi ulaştırma sistemleri ile ortaya çıkan üretim problemi ve enflasyon. Enflasyon en fazla bizi etkiliyor. Çünkü enflasyonun ABD’de yüzde 7 olması çok ciddi problem ama orası 20 trilyon dolardan fazla ekonomi. Türkiye 1 trilyon değerde buna rağmen Türkiye enflasyona karşı güçlü bir mücadele veriyor. Bunda iki yaklaşım var. Birisi ekonomiyi soğutup, daraltarak mücadele etmek. Diğeri büyüyerek, üreterek, ihracat yaparak. Türkiye bu ikincisini yaptı. Bunun bir bedeli var tabii. Türkiye Devleti de bu konuda çok kararlı olarak ücretlerimizi koruyan bir sosyal politika uyguluyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret yüzde 50 oranında arttı. Baktık yetmedi daha sonra yüzde 30’luk bir artış daha yaptık. Yani matematiksel olarak yüzde 80 oranında bir asgari ücret artışı yaptık. Aralık ayı geliyor, yeniden değerlendirip konuşacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Adil bir şekilde herkese ek gösterge vereceğiz. Kamu çalışanlarımızla yaptığımız sözleşmede belirlediğimiz ilkeleri gerçekleştirdik. Enflasyon farkında refah payını içeren düzenleme yaptık” dedi.

Konuşmasında EYT meselesine de değinen Bakan Bilgin, “EYT meselesini çözeceğiz. Aralık ayında Meclise intikal ettireceğiz. Onu tarihe karıştırıyoruz. Taşeron işçiliğinden geçmeyen yaklaşık 90 bin kişilik bir kitle var. Onların sorunlarını çözüyor, kamuda kadroya alıyoruz. Dolayısıyla Türkiye tüm sorunlarını çözüyor. Bunları seçim kazanmak için mi yapıyoruz. Hayır, biz zaten seçimi kazanacağız ama bunları görevimiz olduğu için yapıyoruz. Milletimiz endişe etmesin bu enflasyonu da çözeceğiz. Çünkü Türkiye, ekonomiyi geliştirerek, büyüyerek bu sorunları aşacak. Dünya krizi derinleşerek artıyor ama Türkiye büyüyerek bu krizi aşacak” dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, “Her şeyi kampanya süreci ile ortaya koyarsınız. Biz de 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları olarak kampanyamıza başladık. Sokak sokak gezerek halkımızı dinlemeye devam edeceğiz. Hem 2023’e kadar hem de 2023 seçimlerinden sonra neler yapacağımızı halkımızla paylaşma imkanı bulacağız. Bunu daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Bu ivmeyi 2023 seçimlerinden sonra yeni vizyonla devam ettireceğiz. Cumhur İttifakı olarak çok hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz bu ülkenin önünü çok daha ileri açmak için 20 senedir önemli mesafeler kat ettik. İnşallah 2023’ten sonra Türkiye’nin yeni bir yüzyılı başlıyor. Bu buluşmalar ile milletimizle birebir diyaloğu daha da artırarak açık farkla seçimi kazanacağız, açık farkla birinci olacağız” dedi.

Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti MKYK üyeleri, AK Parti Aydın, Muğla, İzmir, Manisa ve Denizli milletvekilleri, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile Cumhur İttifakı üyesi partilerin üyeleri katıldı.