Bakan Bilgin: "Türkiye 250 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru devam ediyor"

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasını amacıyla düzenlenen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Uluslararası Konferansı’nın 2’nci günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımıyla devam etti. Konferansa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Müsteşar Laurent Guırkınger ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan da katıldı. Konferansta bir konuşma yapan Bakan Bilgin, “Türkiye geç sanayileşmiş bir ülkedir. 19. yüzyılı esas alırsak 20. yüzyılın ilk yarısında da bazı çabalarımız olmasına rağmen sanayileşme konusundaki yoğun çabaların görünür somut ürünler verdiği dönem 1950’den sonra bilhassa da 70’li yıllarda artarak ilerlediği bir zamana rastlamaktadır. Geç sanayileşmiş olmanın bir sonucu dünyayla yarışmada teknoloji ve bilgide geriden başlıyorsunuz. Ama son yıllarda bu konuda birçok engeli hızla aşamaya başladı. Bugün üniversitelerimizde dünya çapında bilim adamlarımız ve edebiyatçılarımızın olduğu ve her alana Nobel ödülü alacak insanlarımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu bir anlamda zincirin kırıldığı, geri kalmışlık tartışmalarının geride bırakıldığını gösteriyor. Yani sanayileşme sürecinde ileriye doğru gidiyoruz” dedi.

“29 Ekim’de Türkiye yeni bir otomotiv endüstrisi dalgasının içerisinde kendi yerli otomobilini sahaya indirecek”

Konuşmasında Türkiye’nin ihracat ve otomotiv alanında yaptığı yatırımların oldukça önemli olduğunu söyleyen ve bir çok alanda Türkiye’nin yeni bir aşamada olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, “İhracat ürünleri içerisindeki sanayi ürünlerinin payını da ölçebiliriz. Bunu Türkiye’nin birçok alanda dünyanın ileri ülkeleriyle yarıştığı teknolojilerde yaptığımız yatırımlardan görebiliriz. Birçok sahada yeni bir aşamada olduğumuzu herkes biliyor. Otomotiv endüstrisine geç girdik. Ben 90’lı yılların başında bir otomotiv araştırması yapmıştım. O zaman içten yanmalı motorlar çağı geçerliydi, hakimdi. Geç kaldığımızı bir raporla tespit etmiştik. Bugün İnşallah 29 Ekim’de Türkiye üstelik de yeni bir otomotiv endüstrisi dalgasının içerisinde kendi yerli otomobilini sahaya indirecek” dedi.

“Her alanda yetişmiş nitelikli girişimci ve teknokrat zümremiz var”

Bakan Bilgin konuşmasının devamında Türkiye’nin her alanda yetişen mühendis, teknokrat ve girişimcisi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin birçok üniversitesinde özel bilgiler üretiliyor. Bu biyolojiden tutun tıp alanına oradan mühendislik sahasına kadar üretiliyor. Ama daha önemli olan bir şey var. Artık bu bilgiler teorik olarak ne laboratuvarda ne de kitaplarda kalıyor? Nerede kalıyor bunlar artık üretime yansıtılıyor. Her alanda bunları üretime yansıtacak yetişmiş bir teknokrat ve daha da önemlisi girişimci zümremiz var. O girişimciler dünyanın her bölgesinde herkesle rekabet yapabilecek üretim gerçekleştiriyorlar. Onların bilimsel olarak bu post endüstriyel çağı harekete geçirecek üretim gücünü, harekete geçirecek, onu yönetecek niteliksel emekleri bu defa bilgi ve kol ekmeğini bir araya getirecek bir mesleki yeterlilik formasyonunu kazandıracak kurumsal çabalara ihtiyaç var” dedi.

“21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak iddiası büyüyerek devam ediyor”

Son olarak 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını söyleyen Bakan Bilgin, “21. Yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak iddiası vardır rahmetli Özal’ın. Bu iddia bugün büyüyerek devam ediyor. Neyle devam ediyor; Türkiye 250 milyar dolarlık ihracat hedefine doğru devam ediyor. Türkiye birçok alanda başta savunma endüstrisi olmak üzere kendi ürünlerini üretiyor. Türkiye’nin üretim gücünün artması Türkiye’nin bağımsızlığının yükseldiği temellerdir” diye konuştu.