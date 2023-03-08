Bakan Bilgin: “Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Bilgin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bin bir emek ve gayretle geleneği ihya, geleceği inşa eden başta şehit annelerimiz olmak üzere çalışan, üreten, değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”