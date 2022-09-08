Bakan Bilgin: “Sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Sorunları dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir” dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından "Türkiye için güven ve istikrar" sloganı ile düzenlenen yeni üyelere rozet takma töreni Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Türkiye herhangi bir ülkenin adı değil dünyanın merkezinde olan bir ülkedir. Batı’nın açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde bu sorunu çözen ülke Türkiye’dir. Bizim liderimiz çözmüştür. İnsanlık hangi tehlike ile karşı karşıya kalırsa Türkiye o insanlık meselesinin yanında yer alan bir ülkedir. Bizim üç büyük meselemiz vardır. Bunlardan bir tanesi bağımsızlıktır. Dünyanın neresinde bize karşı bir saldırı olursa bütün dava arkadaşlarımız Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini amansız sürdürmektedir. Bugün Balkanlarda yaşadığımız budur. Bağımsızlık önemlidir. İkinci meselesi ise demokrasi meselesidir. Ne kadar önemli olduğunu seçilmiş ilk başbakanını idam eden bir antidemokratik zihniyetten görüyoruz. Üçüncü meselemiz ise kalkınma meselemizdir. Bu mesele çok önemlidir. 19. yüzyılda sanayi meselesini çözemediğimiz için koskoca bir imparatorluğu kaybettik. Bugün çok önemli mesafeler kaydettik. Sanayi ürünleri ihracatımızda birinci sıraya yükseldi. Türkiye büyüyor. Türkiye’nin milli gelirini 1 triyon dolara çıkardık. Burayı aşmak zorundayız” dedi.

“50 milyar dolar daha fazla harcama yapacağız”

Bakan Bilgin konuşmasına şöyle devam etti:

“Enflasyon sorunu var. Enflasyonun en önemli ayağının yurt dışından ithal ettiğimiz petrol, doğalgaz olduğunu biliyorsunuz. Bunlar Türkiye’ye yaklaşık 50 milyar dolar ilave bir yük getirmiştir. Bizim bu ürünlere yıllık harcadığımız 45 milyar dolar civarındadır. Bu yıl itibarıyla 107 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. 50 milyar dolar daha fazla harcama yapacağız. Enflasyonun kaynağı nedir diye soranlar buraya baksın. Türkiye bunu büyüyerek aşacak. Ürettiğimiz ürünleri dışarı daha fazla satacağız. Bunu aşacak güçteyiz. Başka bir yol yok. Dolar burada basılmadığına göre biz doları ekonomik olarak üreteceğiz. Turizm ile üreteceğiz, Antalya bu işi üstlenmiş götürüyor.”

“Dosya dosya açarak çözeceğiz”

Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” diye konuştu.

“Hayallerinin gerçeğe dönüştüğü kutsal bir davadır”

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ’büyüyen, gelişen ve kalkınan Türkiye’ vizyonuyla ortaya koyduğu tüm icraatları, memleketimizin topraklarına kazandırmak, bu ülkede taş üstüne taş koymak bizler için en büyük mutluluk. AK Parti hareketi ömrünün tamamını milletine adayan, uyku nedir bilmeden çalışan, memleket sevdalısı bir liderin, genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için kurduğu hayallerinin gerçeğe dönüştüğü kutsal bir davadır. AK Parti hareketi; halkın olmadığı hiçbir masada olmaz. Bir masaya oturacaksa birilerini yıkmak için değil, milletine hizmet ederek, milletinden güç alarak kendi zaferini elde etmek için oturur. Emin olun bu hareketin kitabını yazmaya kalksak ne sayfalar ciltler yeter, ne okumaya zamanımız kalır” dedi.

“Son 8 ayda 30 binden fazla partimize üye yaptık”

AK Parti hareketinin neferi olan dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirten Taş, “Antalya teşkilatları olarak var gücümüzle üye çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Son 8 ayda 30 binden fazla kardeşimizi bu ailenin bir parçası olarak partimize üye yaptık. Yılmadan, yorulmadan tüm teşkilatlarımızla, tüm ilçelerimizde, tüm mahallelerimizde, ev ev, kapı kapı dolaşarak hem vatandaşlarımızın yanında oluyor, derdini dinliyor, hem de ailemize yeni katılımlar sağlıyoruz. Bugün 5 farklı partiden kardeşlerimize sizlerin ve basın mensuplarımızın huzurunda rozetlerini takacağız. Biz öfkeyle, kavgayla, kaosla hiçbir zaman milletimizin huzuruna çıkmadık, çıkmayacağız. Yıkmak için, bölmek için, başkasının kuyusunu kazmak için siyaset yapmadık, yapmayacağız. Halk için, Hakk için, doğduğumuz topraklara borcumuzu ödemek için siyaset ve hizmet ürettik, üretmeye devam edeceğiz. Hizmetlerimiz ortada, rakamlar ortada, yatırımlarımız ortada, Türkiye’nin dış politikada geldiği nokta ortada. Cumhurbaşkanımız, milletimizin ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumların hakkını savunmak için dünya liderleriyle aynı masada otururken, sadece Cumhurbaşkanımızın yoluna taş koymak isteyenler, bakıyorsunuz ’küçük bir masanın’ etrafında toplanıyor. Yedi düvelin yıkamadığı bir lideri 6’lı masada yıkmaya çalışanları milletimiz hayret ve esefle izliyor. Milletin olmadığı bir masada milletin adamını yıkmaya çalışanlar, her geçen gün çaresizliğe doğru sürükleniyor” dedi.

Konuşmaların ardından farklı partilerden AK Parti’ye geçen 65 kişiye rozeti takıldı. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti milletvekilleri, MYK üyeleri, geçmiş dönem il ve ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.