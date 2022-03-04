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Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur."
Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur."
Politika 04.03.2022, 11:42
Bakan Bilgin: "(SMA ilaçları) Türk kamuoyunun bilmesi gerekir ki bu ilaçların büyük bir çoğunluğu bilimsel onaydan geçmediği için bizim ödeme listemizde yoktur."