Bakan Bilgin, Kut’ül Amare şehitlerini yad etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kut’ül Amare Zaferi’nin 105. yıl dönümünde şehitleri yad etti.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kut’ül Amare Zaferi’nin 105. yıl dönümü vesilesiyle başta Başkomutan Vekili Enver Paşa olmak üzere kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden ecdadımızdan razı olsun” ifadelerine yer verdi.