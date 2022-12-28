Bakan Bilgin: “EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.