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Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, sistemin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 5 ayrı suçtan 40 bin 564’er yıla kadar hapis cezası istedi.
Bakan Bilgin, "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium’da "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katıldı.
Politika 31.03.2022, 16:11
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium’da "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katıldı.