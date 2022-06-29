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Bakan Bilgin: "(Asgari Ücret Zammı) Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"

Bakan Bilgin: "(Asgari Ücret Zammı) Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"

Politika 29.06.2022, 15:12
Bakan Bilgin: "(Asgari Ücret Zammı) Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"

Bakan Bilgin: "(Asgari Ücret Zammı) Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bakan Bilgin başkanlığında toplantı

- Çaşıma Bakanı ve Sendika Başkanları açıklamalarda bulundu

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