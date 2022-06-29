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Bakan Bilgin: "(Asgari Ücret Zammı) Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"
Bakan Bilgin: "(Asgari Ücret Zammı) Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"
Politika 29.06.2022, 15:12
Bakan Bilgin: "(Asgari Ücret Zammı) Bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum"
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bakan Bilgin başkanlığında toplantı
- Çaşıma Bakanı ve Sendika Başkanları açıklamalarda bulundu