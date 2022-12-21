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Bakan Bilgin:"(Asgari ücret için 4. Toplantı )Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı"

Bakan Bilgin:"(Asgari ücret için 4. Toplantı )Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı"

Politika 21.12.2022, 12:17
Bakan Bilgin:"(Asgari ücret için 4. Toplantı )Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı"

Bakan Bilgin:"(Asgari ücret için 4. Toplantı )Henüz belli değil. Görüşmeler devam ediyor, maalesef dün sonuç alınamadı"

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