Bakan Bilgin asgari ücret görüşmeleri için TİSK ve TÜRK-İŞ başkanları ile görüşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri için TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol ile bir araya gelecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.