Bakan Bilgin: “45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelimizi seferber ettik”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelimizi seferber ettik” dedi.

Bakan Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla “Krizlere Hazırlıklı Olun, Hızlı Cevap Verin, Dayanıklı İSG Sistemlerine Şimdi Yatırım Yapın” mottosu ile düzenlediği çevrim içi etkinliğe bir video mesaj gönderdi. Bakan Bilgin, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanları değil toplumun tamamını ilgilendiren uluslararası düzeyde bir öncelik olduğunu vurgulayarak, “Biz çalışmalarımızı bu öncelik doğrultusunda uluslararası işbirliği ile güçlendirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin G-20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Ağı’nın eş başkanlığını yürütmeye devam ettiğini belirten Bilgin, pandemi ile değişen çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği temalı ağın ilk kampanyasına da liderlik ettiklerini hatırlattı. Bakan Bilgin, İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı’ndaki çalışmaların da sürdüğünü dile getirerek, “Bu yıl TİKA aracılığı ile Moritanya’da yaklaşık 500 bin dolarlık yatırımla bir iş hijyeni laboratuvarı kuruyoruz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ağa üye ülkelere 20 farklı konuda eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelimizi seferber ettik”

Bakan Bilgin, Türkiye olarak Covid-19 salgını sürecini en az zararla atlatmak için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal yardımlara kadar kapsamlı tedbirler aldıklarını söyleyerek, bu bağlamda STK’larla, sendika konfederasyonlarıyla, iş dünyasıyla çeşitli ortak platformlarda değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydetti. Salgınla beraber hastalığın iş yerlerinde yayılmasını önlemek için sahada hizmet veren 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettiklerini açıklayan Bakan Bilgin, bulaş riski yüksek sektörler başta olmak üzere 24 farklı sektör ve çalışma alanına özgü çalışmaları içeren rehberler, videolar, kontrol listeleri hazırlandığını, bu rehberlerin ILO tarafından İngilizce ve Arapça’ya çevrilerek uluslararası arenada kullanıma sunulduğunu söyledi. Bakan Bilgin, Türkiye’nin 5 kıtadan toplam 157 ülkeye güvenli maske hibesini içeren yardım paketleri gönderdiğini de hatırlattı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ve uluslararası işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri gerçekleştirdi. Etkinliğe ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh de katıldı.