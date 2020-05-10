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Bakan Albayrak'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Albayrak'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

10 Mayıs 2020 Pazar 11:10
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Bakan Albayrak'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm gayreti ile büyük ve güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 10.05.2020 11:11
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