Bakan Akar’dan tahıl yüklü gemilerin tahliyesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün daha hareket ettiğini belirterek, "Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh’i Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Conteh’in tören kıtasını selamlamasının ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh tarafından, "Türkiye - Sierra Leone Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması" imzaladı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri eğitim işbirliğine yönelik çerçeve çizilmiş oldu" diye konuştu. Türkiye ve Sierra Leone arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapan Akar, "Önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerin hem askeri eğitim işbirliği hem de savunma sanayii alanlarında çok daha gelişeceğini değerlendiriyorum. Bu konuda iki tarafın da isteği var. Samimi, yapıcı şekilde bu konuları geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna limanlarından bugün ayrılan tahıl yüklü üç gemiye ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, 22 Temmuz’da İstanbul’da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.

“Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Söz konusu belge kapsamında İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Merkezdeki arkadaşlarımız, görevliler karşılıklı anlayış ve koordinasyon içerisinde söz konusu anlaşmanın başarılı, aksaksız bir şekilde yürümesi için gayret gösteriyor. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından ilk gemi daha önce çıkmıştı, Lübnan’a doğru seyrine devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından üç gemi daha hareket etti. Bunlardan biri İngiltere, biri İrlanda, diğeri de Türkiye’de kalacak şekilde tahliye faaliyetine başladı. Daha önce burada Ukrayna’ya gitmek için bekleyen boş gemi de hareket etti. Ukrayna’ya gidecek ilk gemi olan bu gemi de bu sabah İstanbul’dan Ukrayna’ya doğru harekete geçti. Gemi Ukrayna’da yükleme yapıp dönecek. Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."

Bakan Akar sözlerinin sonunda Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki görevlileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Temennimiz bu sürecin aksaksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıdır" açıklamasında bulundu.

Tahıl ve gıda maddesi yüklü gemiler

İrlanda’ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navıstar", Odessa Limanı’ndan, İngiltere’ye gidecek 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" ile Türkiye’ye gelecek "Polarnet" isimli 12 bin ton mısır taşıyan Türk bayraklı gemi Çernomorsk Limanı’ndan sabah saatlerinde hareket etmişti.

Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan Razoni adlı mısır yüklü geminin, İstanbul’daki kontrollerinin ardından Lübnan’ın Tripoli Limanı’na doğru seyri devam ediyor.