Bakan Akar’dan Saraybosna Büyükelçiliği’ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Bosna Hersek’te temaslarını sürdürüyor. Akar, başkent Saraybosna’da Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşmesinin ardından Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Büyükelçi Sadık Babür Girgin’den faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi.