Bakan Akar’dan konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi, konteyner kentteki çocuklarla yakından ilgilenerek oyun oynadı. Akar, ders çalışan bir çocuğa da çözmeye çalıştığı matematik probleminde yardım etti.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde aldığı brifingin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Altınşehir Konteyner Kenti’ne gitti. Buradaki çalışmalarla ilgili bilgi alan, depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Akar, onlarla yakından ilgilenerek taleplerini tek tek dinledi.

Taleplerini ifade eden vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin", "Bu devlet başımızda olduğu sürece tüm sıkıntıların üstesinden geliriz" diye konuştu. Bakan Akar da, "Yaraları sarmak için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devletimiz ayakta. Asil milletimizle birlikte tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" dedi.

Bakan Akar, 2016 yılında Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç’ın konteyner kentte kalan ailesine de ziyarette bulundu.

Konteyner kentteki Gençlik Merkezi’ne de giden Bakan Akar, çocuklarla da yakından ilgilendi. Burada çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, çocukların futbol oyununu da ilgiyle izledi. Ders çalışan bir çocuğa da yakın ilgi gösteren Bakan Akar çocuğa çözmeye çalıştığı matematik probleminde yardım etti.

Mehmetçik tarafından kurulan çadır kentte inceleme

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Mehmetçik tarafından kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.

Buradaki seyyar mutfak, banyo ile Mehmetçik Okulu’nda incelemelerde bulunan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, depremzedelerle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vatandaşlar Bakan Akar’a "ilk andan itibaren yanlarında olan Mehmetçik’in yardımlarından dolayı" teşekkür etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Akar, onlara oyuncak hediye etti.

(DG-