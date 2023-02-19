Bakan Akar’dan "Hatay’a sığınmacı akını" iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "depremde ağır hasar gören Hatay’a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" iddiasına ilişkin, "Bazı fitne fesat yuvaları ’sınırlardan sığınmacı akını’ olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddiaların tamamen gerçekdışı olduğu anlaşılmıştır" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından "depremde ağır hasar gören Hatay’a Suriyeli sığınmacı akını olduğu" ve "sınırlardan kitle halinde geçişlerin yaşandığı" iddiaları özellikle sosyal medyadaki bazı hesaplar tarafından servis edilmeye başlandı. Milli Savunma Bakanı Akar da, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulunarak, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarında denetlemelerde bulundu. İlk olarak Yayladağı Sınır Kapısı’na giden Akar, buradaki faaliyetleri yerinde gördü. Kapıdaki gümrük muhafaza yetkililerine "Suriyeli sığınmacı" iddialarını hatırlatan Akar’a görevliler, "Buradan herhangi bir giriş yok. Aksine kaldıkları yerler zarar gören Suriyelilerin topraklarına tek yönlü olarak kesin dönüşleri var" yanıtını verdi. Bakan Akar, daha sonra Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uygun Hudut Karakolu’na geçerek, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Hudut tekmili de alan Akar, faaliyetlere ilişkin brifingi dinledi ve talimat verdi. Akar’ın "sığınmacıların Türkiye’ye geçişlerinin arttığı" iddiasını hatırlatması üzerine hudut bölük komutanı ile hudut karakolu komutanı, "Sorumluluk sahamızın tamamı termal kameralar, insansız hava araçları ile 7 gün 24 saat esasıyla izlenmektedir. Hudutta bir hareketlilik yok. Şu anda herhangi bir geçiş teşebbüsü söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattının sıfır noktasındaki 1100 rakımlı Denizgören Hudut Karakolu’na geçti. Karakola gelişinde ve gözetleme kulesinde hudut tekmili alan Akar, herhangi bir yasadışı geçiş teşebbüsünün olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtı almasının ardından faaliyetlere ilişkin brifing aldı ve talimat verdi. Söz konusu iddiaları hatırlattığı bölge köylerindeki vatandaşlar ve muhtardan da aynı karşılığı alan Akar, şunları söyledi:

"Bazı fitne fesat yuvaları ’sınırlardan sığınmacı akını’ olduğuna dair iddiaları ortaya attılar. Bu iddialar tamamen gerçekdışıdır. Ne sınır kapısından ne de sınır hattından geçiş var. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldık, yerinde incelemelerde bulunduk. Türkiye’ye yoğun geçiş olduğu iddiasının aksine tek yönlü yani Türkiye’den Suriye’ye doğru Suriyeli vatandaşların geçtiğini ifade ettiler. Depremde ailesini, kaldıkları yerleri kaybeden Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına gönüllü olarak döndüklerini belirttiler. Depremden sonra 10 bin 633 Suriyeli topraklarına gönüllü olarak dönmüştür. Dolayısıyla aldığımız bilgiler kapsamında kitle halinde ne hudutlardan ne de sınır kapılarından ülkemize geçiş söz konusudur."

Güreş alanında çadır kent

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile depremin yıkıcı etkisini nispeten daha az yaşayan, Antakya’dan gelen depremzedeleri misafir eden Yayladağı merkezinde de incelemelerde bulundu. Kaymakam Ömer Faruk Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile ilçe merkezindeki durumu inceleyen Akar, depremzedelerin kaldığı Yayladağı Belediyesine ait Devrent Tesisleri’ni ziyaret etti. Burada Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanı’nda kurulan çadır kentteki vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Bakan Akar’a vatandaşlar, gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar, "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Çadır kent çıkışında bir kadın ise, "Hep sizi görmek istiyordum. Allah sizden razı olsun" diyerek Bakan Akar’a sarıldı. Depremzedeye geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, "Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" diye konuştu.

Bakan Akar, depremde evlerinin yıkılmasının ardından Yayladağı’ndaki akrabalarının yanına yerleşen Balcı Ailesi’ni de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.