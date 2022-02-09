Bakan Akar’dan “geçmiş olsun” dileklerini iletenlere teşekkür mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle “geçmiş olsun” dileklerini iletenlere yayımladığı mesajla teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Akar yayımladığı teşekkür mesajında, “Covid-19 test sonucumun pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Meclis Başkanımız Mustafa Şentop’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a, Yargıtay Başkanımıza, ilk arayanlardan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve siyasi partilerimizin genel başkanlarına, bakan arkadaşlarıma, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere sağlık çalışanlarımıza, dost ve müttefik ülke bakanlarına, milletvekillerimize, MİT Başkanımıza, Diyanet İşleri Başkanımıza, azınlık cemaatlerinin temsilcilerine, valilerimize, belediye başkanlarımıza, üniversitelerimizin rektörlerine, yargı mensuplarımıza, bürokratlarımıza, kaymakamlarımıza, parti teşkilatlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza, yurt içinden ve dışından arayan hemşehri, dost ve akrabalarımıza, hayır dualarını eksik etmeyen asil milletimiz ile sivil-asker, muvazzaf-emekli tüm silah ve mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, saygı ve şükranlarımı sunarım” dedi.