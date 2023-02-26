Bakan Akar’dan depremzede çocuklara “moral” ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş’ta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremzede çocuklara moral ziyaretinde bulundu. Destek faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Akar, parkta oynayan çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla masa tenisi oynadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketinin" hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay’da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesindeki incelemelerine devam ediyor. Akar, Orgeneral Güler ile birlikte Kahramanmaraş’ta Fuar Alanı ve Atatürk Parkı’nda çocuklar için kurulan oyun çadır alanında incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan temel eğitim destek çadırları ile psikososyal destek çadırlarında incelemelerde bulunan, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, buralardaki çocuklarla yakından ilgilendi. Bazı depremzede çocuklarla masa tenisi de oynayan Bakan Akar, ziyaretiyle çocuklara moral verdi.

Öte yandan Bakan Akar, Beşiktaş Futbol Akademisi tarafından kurulan çadır kentte de incelemelerde bulunarak, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.