Bakan Akar’dan Azerbaycan’da kaza kırıma uğrayan helikopter için “taziye” telefonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan’da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev’e taziye dileklerini iletti.

Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli’de düşen Devlet Sınır Hizmetlerine ait helikopterde şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Akar, görüşmede dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı ve şehitlerin ailelerine sabır dileklerini ifade etti.